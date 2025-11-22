ALTAMIRA FORTALECE SU TRANSFORMACIÓN CON NUEVAS INVERSIONES: INAUGURAN REANKA TERRAZA HEALTHY Y DEKORA MONTE ALTO

Altamira es calidad que protege tu inversión y continúa consolidándose como uno de los destinos más sólidos para emprender y crecer

El proceso de transformación que vive Altamira sigue dando resultados con la llegada de nuevos proyectos comerciales que impulsan el desarrollo económico y la generación de empleos. Tras recientes aperturas como Arteli de Grupo Chedraui y el nuevo Home Depot, este fin de semana se sumaron dos nuevos establecimientos: la Terraza Healthy de la cafetería Reanka y la tienda Dekora Monte Alto.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez; la regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Lic. Naivi Aracely Castillo Díaz; y la secretaria de Economía, Mtra. Claudia Fernández Pecero.

La primera inauguración se realizó en el bulevar Cuco Sánchez, donde la cafetería Reanka presentó su nueva Terraza Healthy, un concepto innovador enfocado en salud y bienestar que además ofrece una vista excepcional hacia la Laguna de Champayán. Esta ampliación fortalece la oferta gastronómica y los espacios de convivencia familiar en el corazón de Altamira.

Posteriormente, en la colonia Monte Alto, abrió sus puertas la nueva Dekora Sucursal Monte Alto, una empresa especializada en pisos y azulejos que continúa expandiéndose en la región sur del estado. Con esta inauguración, Dekora alcanza su segunda sucursal en el municipio de Altamira, consolidando su presencia en la ciudad y reafirmando que Altamira, calidad que protege tu inversión, es un territorio ideal para el crecimiento empresarial.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que la llegada de nuevos negocios impulsa el crecimiento ordenado del municipio y fortalece su economía.

“Me da mucho gusto que sigan llegando nuevas inversiones a Altamira, porque esto nos permite crecer y mantener activa nuestra economía circular. Además, generan empleos, en su mayoría para familias altamirenses. Estas inversiones nos traen desarrollo económico y bienestar social, tanto para nuestras familias como para quienes vienen a aportar y trabajar en nuestro municipio.”

Las actividades concluyeron con el reconocimiento a las y los empresarios que continúan apostando por Altamira, fortaleciendo su transformación y consolidando al municipio como uno de los principales polos de desarrollo económico en el sur de Tamaulipas.