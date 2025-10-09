ALCALDE Y GERENTE GENERAL DE COMAPA ALTAMIRA SUPERVISAN FUNCIONAMIENTO DE CÁRCAMOS

*En los sectores La Pedrera y Américo Villarreal Guerra; autoridades están preparadas y listas para auxiliar a la población ante las intensas lluvias

ALTAMIRA, TAM., 09 octubre 2025.- A efecto de verificar su funcionamiento debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimos días, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, y el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, supervisaron la operatividad de los cárcamos de los sectores La Pedrera y Américo Villarreal Guerra.

Constataron la operación de esos contenedores de bombeo, que al igual que los otros sistemas ubicados en puntos estratégicos, fueron objeto de una rehabilitación integral para evitar graves afectaciones por inundaciones durante las temporadas de lluvias y problemas de contaminación al impedir escurrimientos de aguas residuales.

El presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez reconoció el trabajo conjunto que realiza el personal de dependencias como Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología, Sistema DIF, así como la COMAPA Altamira, para auxiliar a la población ante las fuertes precipitaciones pluviales que registran acumulados de 150 milímetros de agua-lluvia, habilitando en ese sentido tres refugios temporales.

Sin embargo, exhortó a la población a no arrojar basura a las calles ni a los canales pluviales para evitar que la situación se agrave por las inundaciones, añadiendo que las secretarías la Defensa Nacional y de Marina han ofrecido su apoyo en caso que se necesite y que se cuenta con maquinaria, equipo, y personal para auxiliar a la población.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, señaló que periódicamente se hacen labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los cárcamos para mejorar su operatividad en beneficio de la población altamirense, evitando con ello inundaciones graves en los sectores donde se encuentran y en zonas aledañas.

“Hemos estado muy atentos en estos dos puntos (La Pedrera y Américo Villarreal) para que operen al cien por ciento’’, abundó, haciendo hincapié que se trabaja conjuntamente con el Gobierno Municipal para procurar la funcionalidad al cien por ciento del sistema de alcantarillado y drenaje.