APOYO A LA EDUCACIÓN COMUNITARIA EN XICOTÉNCATL

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, acompañada de Roberto Villarreal Danwing, coordinador territorial de Tamaulipas de CONAFE; María del Carmen Sánchez, coordinadora académica, y María Guadalupe Moreno Navarro, técnico medio de Ciudad Victoria, encabezó la entrega de materiales educativos en el municipio de Xicoténcatl.

La alcaldesa brindó su apoyo en el traslado de los materiales desde Ciudad Victoria hasta Xicoténcatl, además de participar en la entrega de los paquetes escolares a los padres de familia, junto a las autoridades del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Durante la jornada, Mariela López Sosa también escuchó las necesidades de energía eléctrica que enfrentan los diferentes ejidos donde opera el programa educativo, reafirmando su compromiso de seguir gestionando mejoras para beneficio de la niñez y las familias de la zona rural.