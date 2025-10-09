REPROGRAMA DIF ALTAMIRA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

*Para priorizar atención a familias afectadas por lluvias

ALTAMIRA, TAM., 09 octubre 2025.- Durante un recorrido de supervisión en las zonas bajas de Altamira, la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez, anunció la reprogramación oficial del Primer Informe de Actividades del organismo, administración 2024 – 2027, para priorizar la atención a las familias que pudieran resultar afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La titular del DIF acompañó al presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, en una jornada de trabajo enfocada en brindar apoyo directo a los sectores más vulnerables del municipio.

“Nuestro compromiso es velar, ante todo, por la integridad física de la ciudadanía. Por ello, hemos decidido posponer nuestro informe, para estar donde más se nos necesita en este momento”, expresó Luque de Martínez.

El acto informativo ha sido reprogramado para el próximo miércoles 15 de octubre a las 18:00 horas, en el gimnasio H.H. Jack Fleishman del Tecnológico de Monterrey, campus Altamira. Durante este evento, se destacará la sinergia lograda entre el DIF Municipal y el sector empresarial, en beneficio de la población vulnerable.

“Los empresarios confían en un DIF transparente porque ven que sus recursos llegan a quien realmente los necesita. Con mucho orgullo vemos como crece el número de aliados comprometidos con las causas sociales de Altamira”, puntualizó la presidenta del DIF.

Rossy Luque también subrayó los avances del organismo, incluyendo los programas impulsados a través de la Procuraduría del DIF y la prestación de servicios médicos gratuitos en la Clínica DIF Altamira, que han beneficiado a cientos de familias.

Finalmente, agradeció el respaldo decidido del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, por su constante apoyo en favor de las familias altamirenses.

“El próximo miércoles será una oportunidad para compartir resultados, pero sobre todo para seguir sumando esfuerzos por una Altamira más justa y solidaria. Están todos cordialmente invitados”, concluyó la presidenta del DIF.