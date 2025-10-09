ENFERMEDAD DE BOCA-MANO-PIE, NO ES GRAVE: SALUD

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Victoria, Tamaulipas.-Aunque existen avisos epidemiológicos y la enfermedad de boca-mano y pie no es privativo de las y los escolares, no es un padecimiento grave, pero hay que estar atentos y dar el seguimiento adecuado, debido a su alto grado de contagio.

Sergio Uriegas Camargo, titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud, exhortó a la población a adoptar las medidas de prevención necesarias y la vigilancia correspondiente para romper la cadena de transmisión de este padecimiento.

Dijo que la enfermedad regularmente presenta cuadros clínicos leves que no se complican, pero “como toda enfermedad viral puede llegar a presentar complicaciones serias en algún tipo particular en niños con defensas bajas”.

Uriegas Camargo, señaló que en lo que va del año se han notificado más de 60 brotes en el estado y resaltó que este padecimiento se presenta en todas las épocas del año, y por ser contagioso, provoca la presencia de brotes en las escuelas, “regularmente son de 3 a 4 brotes cada año, pero a partir de junio de este 2025 se han presentado de 13 a 15 brotes y solamente en el mes de octubre llevamos 15 brotes registrados en la entidad”, por lo que urgió a la población a implementar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos.

De acuerdo al seguimiento y vigilancia epidemiológica que se ha dado de la enfermedad Boca-Mano-Pie, en este año se han presentado 64 brotes y en el mes de octubre se han registrado 15 brotes con afectación de 122 niños, cifra que supera al mes de septiembre, en el cual se notificaron 14 brotes con 68 personas afectadas.

En los últimos dos meses, los brotes se han presentado con mayor frecuencia en los Distritos de Salud (jurisdicciones sanitarias) de Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa, observándose además un cambio en los lugares de ocurrencia, afectando en este último mes a guarderías, jardines de niños y escuelas primarias.

Sobre la posibilidad de suspensión de clases, Uriegas Camargo refirió que, “las medidas son fundamentales y no necesariamente tiene que haber una suspensión de clases, a menos que se haga la desinfección exhaustiva de las áreas y en cada superficie, para ello sí se requiere de tiempo para realizarla y para romper la cadena de trasmisión”.

La enfermedad de Boca-Mano-Pie se caracteriza por la presencia de lesiones en la piel como salpullido o ampollas producidas por el virus Coxsackie, fiebre, malestar general y se trasmite a través de las secreciones de las vías respiratorias y del líquido que sale de las ampollas debido a la manipulación de los objetos, por ello también se llegan a contagiar las y los maestros.

Referente al uso de cubre bocas destacó que, “no se recomienda su uso debido a las lesiones o ulceras que se manifiestan en la boca, lo que podría complicar la enfermedad, lo recomendable es aislar al paciente en casa, que no asista a la escuela y mantenga la higiene en el hogar, la desafección de objetos, utensilios manijas, etcétera, ya que estas son medidas de prevención de impacto para el manejo adecuado de la enfermedad y evitar el contagio en el interior del hogar y en la escuela”.

Refrendó el compromiso del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya para realizar las acciones que sean necesarias para garantizar la salud de la población y atender de manera oportuna y con calidad a quien lo necesite.

Por instrucciones del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, se da seguimiento puntual a la evolución de la enfermedad Boca-Mano-Pie en el estado, y seguirá aplicando las medidas preventivas correspondientes para proteger la salud de la población tamaulipeca.

Por último recomendó acudir al médico en caso de cualquier síntoma e incrementar la limpieza de las áreas, el lavado frecuente de manos, no automedicarse e hidratar al paciente para evitar complicaciones.

Cuarto Poder de Tamaulipas/