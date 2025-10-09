ARGELIA FRAGOSO, “LA VOZ DE ORO DE CUBA,” ENCIENDE EL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA COSTA DEL SENO MEXICANO EN MANTE

Con un emotivo concierto de voz y piano, “Mi voz al mundo”, la renombrada artista cubana cautivó al público mantense en una noche inolvidable dentro del marco del Festival

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Teatro del Seguro Social se vio abarrotado para presenciar el espectáculo “Mi Voz al Mundo,” un homenaje a la canción mexicana y a grandes autores tamaulipecos, interpretado con la maestría y el carisma que caracterizan a Argelia Fragoso. La artista, reconocida por su trayectoria y su huella imborrable en la música, ofreció un repertorio que abarcó boleros, mambos y cha cha chá, logrando una conexión profunda con el público asistente.

Al inicio del concierto, Argelia Fragoso expresó su agradecimiento y reconoció el apoyo e impulso al arte y la cultura por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Bienestar Social, Dra. Silvia Lucero Casas González, y la alcaldesa Patty Chío de la Garza. La presidenta municipal, Patty Chío, acompañada de miembros del cabildo y el director de cultura, participó del evento como una espectadora más, disfrutando del talento de la artista cubana.

La noche musical comenzó con el icónico bolero “Solamente una vez” del compositor mexicano Agustín Lara, al que le siguieron éxitos como “¿Quién será?” de Beltrán Ruiz, “¿Cómo Fue?” del cantautor cubano Benny Moré, “Tres Palabras” de Osvaldo Farrés, popularizada por Luis Miguel y Javier Solís, “Todo y Nada” de Vicente Garrido, y “Soy lo prohibido” de Roberto Cantoral. La atmósfera se fue elevando a medida que la voz de Fragoso llenaba el teatro, despertando emociones y recuerdos en el público.

La fiesta alcanzó su punto álgido con la interpretación de canciones del tamaulipeco Cuco Sánchez, como “Fallaste Corazón,” y “No Volveré” de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Un cha cha cha del café encendió aún más el ambiente, con la participación espontánea de una estudiante, Jimena, que subió al escenario para unirse al coro del público, cantando al unísono: “Mi Ritmo” – “Sabroso” – “Con mi café, mi cha cha cha, tómatelo aquí, tómatelo allá”.

Los coros continuaron con “Quizás, Quizás, Quizás” del compositor cubano Osvaldo Farrés, culminando la velada con el bolero emblemático “Lágrimas Negras” del músico cubano Miguel Matamoros. La entrega y pasión de Argelia Fragoso durante toda la presentación fueron recibidas con ovaciones y muestras de cariño por parte del público.

Para cerrar la noche, la presidenta municipal Patty Chío, acompañada de la regidora comisionada en cultura, Judith Amaro Rivas, el director de cultura Prof. Saúl Acosta Guerrero, y el diputado local Alberto Moctezuma Castillo, entregó a Argelia Fragoso un reconocimiento a nombre del gobernador del estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el ITCA. El reconocimiento, firmado por la alcaldesa, destacó la valiosa participación de la artista cubana en el XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, resaltando su talento, compromiso y amor por las tradiciones y expresiones artísticas, y su contribución al enriquecimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de la región.