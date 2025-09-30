AGRADECE PATTY CHÍO APARATOS FUNCIONALES DEL DIF TAMAULIPAS

* Con apoyo de la Beneficencia Pública, Secretaría de Salud y DIF Mante, se atiende la salud y se mejoran las condiciones de vida a los ciudadanos.

Junto al director de la Beneficencia Pública Carlos Pineda, la Presidenta Municipal Patty Chio entregó aparatos funcionales a personas con discapacidad.

Como anfitriona en la entrega de los recursos que llegan a la región Mante, enviados por la Dra. Maria Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas junto a la Secretaria de Salud, la Presidenta Municipal resaltó la unidad de los gobierno de la transformación por hacer posible un cambio en la vida de las personas que recibieron la ayuda.

“Es una gran ayuda de la Beneficencia Pública gestionada por los Sistemas DIF que con apoyo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y la Dra. María Santiago de Villarreal estamos cumpliendo a la confianza de los ciudadanos. Estos aparatos funcionales son muy importantes para las familias porque no sólo cambia el bienestar de la persona sino de todo su entorno” dijo.

Ante el director de la Beneficencia Pública reiteró el agradecimiento a la Dra. María Santiago de Villarreal por hacer equipo con el Gobierno de El Mante y atender las necesidades de las familias mantenses y de los municipios de la región que también recibieron las donaciones.

En el hospital general “Dr. Emilio Martínez Manaoutou” se entregaron 43 sillas de rueda, 10 sillas cómodo, 9 andadores, 7 bastones y 1 de punta a beneficiarios de 7 municipios; solicitudes que la población realizó a través de los sistemas DIF y que se otorgaron totalmente gratis.

Le acompañaron la Presidenta del patronato DIF El Mante Perla Cristina Chío, la directora Erika Torres, el jefe de la jurisdicción sanitaria Dr. Juan Genaro Rodríguez, el director del HG Dr. Joel Martínez, personal de la Beneficencia Pública y Secretaría de Salud.