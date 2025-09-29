PRESENTA PATTY CHÍO CARTELERA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

*La cultura está viva en Tamaulipas y El Mante del 3 al 12 de octubre, con la presentación de la 32 edición del festival cultural que reúne el folclore, música y expresiones artísticas para el deleite de las familias mantenses.

Con total respaldo del Gobierno Municipal de El Mante, iniciará el próximo viernes el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, en rueda de prensa la Presidenta Municipal Patty Chío presentó la cartelera que integra las diferentes expresiones artísticas que serán presentadas en escuelas, teatros y plazas públicas de forma gratuita.

Bajo el apoyo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, del 3 al 12 de octubre, la fiesta del arte llega a El Mante y el resto de los municipios de la entidad con el apoyo indiscutible del Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ante medios de comunicación la Presidenta agradeció la asistencia de los directores de Cultura y Turismo, Saúl Acosta y Rocío Pérez; así como de las regidoras que presiden dichas comisiones: Judith Amaro Rivas y San Juana Doria Arredondo.

“Esta mañana se comparte con las familias mantenses la cartelera, que permitirá que plazas públicas, teatro y escuelas se vistan de color y contagien a los mantenses con la música y el folclore de este festival. Con acceso gratuito”.

La Alcaldesa destacó que el Gobernador Américo Villarreal ha incluido este tipo de manifestaciones artísticas que por segundo año regresan a El Mante, para dar un apapacho al alma y permitir contribuir a la transformación de cada ciudadano.

En este año el festival celebra su edición 32 y se cuenta con la participación de los estados de: Guerrero, Tlaxcala y municipios vecinos de Texas para incluir a importantes compañías con la participación de 66 artistas tamaulipecos, 26 propuestas nacionales, 9 proyectos internacionales, actividades en teatros y espacios públicos, enfoque en inclusión y diversidad, con especial atención a infancias y juventudes.

Las presentaciones incluyen: obras de teatro, voces y cuerdas, música tradicional Tamaulipeca, blues, boleros y más. Con la totalidad de los eventos gratuitos a excepción de las escuelas en donde será únicamente para el público escolar, entre ellas: La Escuela Preparatoria Mante, Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez y la Escuela Héctor Pérez Martínez; además del Teatro del IMSS y la plaza principal.

La Alcaldesa destacó “La cultura está viva en Tamaulipas” y los mantenses tendrán acceso a eventos que permitirán la unión de las familias y el fomento a la identidad tamaulipeca.