OCAMPO IMPULSA EL TURISMO SUSTENTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS EN LA POZA MADRE

El alcalde Melchor Budarth Báez lidera la iniciativa en colaboración con autoridades estatales y ejidales, buscando potenciar el desarrollo económico del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas. – En un esfuerzo por fortalecer el turismo local y generar oportunidades económicas para sus habitantes, el presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó una reunión con representantes de la Secretaría de Turismo del estado y líderes ejidales. El encuentro culminó con la aprobación del proyecto para la construcción de cuatro cabañas turísticas en La Poza Madre, un atractivo natural ubicado en el ejido Chamal Viejo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal, tiene como objetivo principal convertir a Ocampo en un destino turístico atractivo a nivel regional, nacional e internacional. Se espera que la construcción de las cabañas impulse significativamente la llegada de visitantes, generando un impacto positivo en la economía local a través del aumento en la demanda de servicios turísticos, como restaurantes, transporte y actividades recreativas.

Las nuevas instalaciones, que se integrarán armónicamente al paisaje natural de La Poza Madre. El proyecto buscando promover un turismo responsable y consciente del valor de los recursos naturales.

Además de su impacto en el sector turístico, la construcción de las cabañas generará importantes beneficios para la comunidad local. Durante la etapa de construcción, se crearán empleos temporales, brindando oportunidades de ingresos para los habitantes de Ocampo. Una vez finalizada la obra, la operación de las cabañas requerirá personal para su mantenimiento, limpieza y atención al cliente, generando empleos permanentes y contribuyendo a la reducción del desempleo en el municipio.

El alcalde Melchor Budarth Báez destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo integral de Ocampo. Con la aprobación de este proyecto, el Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del municipio, consolidándose como un destino turístico atractivo y responsable en la región. Se espera que la construcción de las cabañas en La Poza Madre marque un antes y un después en la historia del turismo en Ocampo, impulsando el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.