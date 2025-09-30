ALTAMIRA PRESENTE EN HECHO HISTÓRICO PARA TAMAULIPAS

*Asiste alcalde Armando Martínez a toma de protesta del Poder Judicial del Estado

ALTAMIRA, TAM., 30 septiembre 2025.- El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado por su esposa y titular del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque, asistió a la ceremonia de toma de protesta de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

El evento, realizado en la capital del estado, contó con la presencia del Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, así como de autoridades estatales y representantes de los tres poderes.

Durante su participación, el alcalde Armando Martínez expresó su reconocimiento a la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Mtra. Tania Contreras López.

Subrayó la importancia de este nuevo capítulo en la historia judicial de la entidad, remarcando la legitimidad y representatividad del actual Poder Judicial.

“Por primera vez en la historia tenemos un Poder Judicial electo por nuestro pueblo, encabezado además por una mujer. Un ejemplo de democracia y transparencia de este proceso de transformación en Tamaulipas y en México”, afirmó.

La participación del alcalde altamirense en este acto refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el respaldo a los procesos democráticos que marcan el rumbo del estado y del país.