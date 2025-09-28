MORENA Y PT CELEBRAN PLENARIA LEGISLATIVA EN CIUDAD MANTE PREPARANDO EL TERRENO PARA EL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES

Ciudad Mante, Tamaulipas – El Grupo Parlamentario de Morena/PT llevó a cabo una importante plenaria legislativa en Ciudad Mante este fin de semana, marcando un hito en la preparación para el segundo año legislativo y el tercer período ordinario de sesiones que dará inicio el próximo 1 de octubre. El encuentro, liderado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, congregó a destacados legisladores locales y federales con el objetivo de fortalecer la coordinación y alinear agendas para impulsar la transformación de Tamaulipas.

Coordinación Legislativa en el Centro de la Escena

El evento contó con la participación de la senadora Olga Sosa Ruiz y el diputado federal Carlos Cantú Rosas, quienes compartieron valiosas ponencias sobre iniciativas y reformas clave que se presentarán durante el próximo período legislativo. La presencia de estos legisladores federales subrayó la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el estado.

Humberto Prieto Herrera, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, expresó su agradecimiento a la alcaldesa de Ciudad Mante, Patricia Chío de la Garza, por su hospitalidad y apoyo en la realización de la plenaria. Destacó que estos trabajos preparatorios son fundamentales para dar continuidad a la agenda de transformación que impulsa el Grupo Parlamentario MORENA/PT en Tamaulipas.

“Desde Ciudad Mante refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía; este primero de octubre iniciaremos el periodo ordinario de sesiones para seguir avanzando en la agenda de cambios que demanda nuestro estado”, afirmó Prieto Herrera, reafirmando el compromiso del grupo parlamentario con el progreso y bienestar de los tamaulipecos.

Un Compromiso con la Ciudadanía desde el Corazón de Tamaulipas

La plenaria en Ciudad Mante refleja el compromiso del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas de acercar el trabajo legislativo a la población en las diferentes regiones del estado. Al llevar a cabo este tipo de encuentros en distintos municipios, los legisladores buscan escuchar de primera mano las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, para así construir una agenda legislativa más inclusiva y representativa.

Humberto Prieto Herrera, en particular, ha demostrado un firme compromiso con esta labor, recorriendo diversas ciudades de Tamaulipas para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y promover la participación activa en la vida política del estado. La plenaria en Ciudad Mante es un claro ejemplo de este esfuerzo, y un preludio de un período legislativo que promete estar marcado por la transformación y el avance para Tamaulipas.