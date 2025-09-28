ILUMINA PATTY CHÍO ACCESO A LA ARBUSTOS Y FOVISSSTE 1 Y 2

• En este sector fueron colocadas 60 lámparas, siendo la calle Justo Sierra que es la calle principal, iluminada totalmente, así como otras vialidades aledañas

La Presidenta Municipal Patty Chío puso en marcha los trabajos de rehabilitación del alumbrado público en el acceso a la colonia Arbustos, Fovissste 1 y 2 además de calles aledañas, iluminando a un amplio sector.

Acompañada por vecinos, la directora de servicios públicos María de los Ángeles Ramírez Perales y el subdirector Humberto Meléndez, Patty Chío se puso en marcha la rehabilitación del circuito de alumbrado público en la calle Justo Sierra, como parte de las acciones para mejorar la seguridad y calidad de vida de las familias.

En esta etapa, se trabaja en las colonias Fovissste 1 y Fovissste 2, donde se ya se han instalado 60 lámparas dijo ante vecinos que plantearon además diversas problemáticas.

“La seguridad y bienestar de las familias mantenses es nuestra prioridad. Con estas acciones, buscamos que nuestras calles estén mejor iluminadas y sean más seguras para todos”, expresó Patty Chío.

En este sector, se se contempla la rehabilitación de circuitos completos, lo que reforzará la iluminación en zonas que presentaban deficiencias.

La alcaldesa destacó que los trabajos forman parte de un esfuerzo continuo por modernizar la infraestructura urbana del municipio y atender de manera directa las peticiones ciudadanas, algunas de ellas atendidas de forma inmediata como la limpieza de áreas verdes y poda de árboles.

Por lo anterior los trabajos continuarán en otros sectores del municipio en las próximas semanas.