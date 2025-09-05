FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA PRESENTA SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO CON RESULTADOS Y TRANSPARENCIA

El Presidente Municipal de Gómez Farías, Tamaulipas, rindió cuentas ante la ciudadanía destacando avances concretos y agradeciendo el respaldo institucional y familiar en su primer año de gestión.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un acto solemne y significativo, que reunió a ciudadanos, autoridades locales y representantes estatales, el Lic. Frank Yussef De León Ávila, Presidente Municipal de Gómez Farías, Tamaulipas, presentó su Primer Informe de Gobierno, en el cual expuso los logros alcanzados durante el primer año de su administración. El evento se llevó a cabo en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales del compromiso asumido por el alcalde desde el inicio de su gestión.

Durante su intervención, De León Ávila subrayó que desde el primer día de su mandato se propuso trabajar de manera directa con la ciudadanía, priorizando la objetividad y los resultados en beneficio de la sociedad. “Hoy vengo a informarles de frente y con transparencia sobre lo que hemos logrado juntos en este primer año. Mi compromiso sigue siendo con ustedes, los habitantes de Gómez Farías”, expresó el edil.

El Presidente Municipal aprovechó la ocasión para agradecer al Honorable Cabildo, a su equipo de trabajo, a su familia y amigos por el apoyo brindado a lo largo de este periodo. Asimismo, extendió un reconocimiento especial al Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos del Estado y representante personal del gobernador, por su presencia y respaldo en este importante evento.

El informe incluyó avances en infraestructura, servicios públicos, desarrollo social y proyectos de sostenibilidad, consolidando una gestión que busca fortalecer el bienestar comunitario y la confianza ciudadana.

El Primer Informe de Gobierno del Lic. Frank Yussef De León Ávila representa un balance de los logros alcanzados durante el primer año de su administración, así como un compromiso renovado de seguir trabajando con dedicación y transparencia para construir un mejor futuro para Gómez Farías, Tamaulipas.

Con este informe, Frank Yussef De León Ávila reafirma su intención de mantener una administración cercana a la gente y enfocada en generar resultados tangibles que impacten positivamente en la vida de los habitantes de Gómez Farías.