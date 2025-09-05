MARIELA LÓPEZ SOSA RINDE SU 1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL CON HECHOS Y RESULTADOS

Xicoténcatl, Tam. – Hoy en punto de las 11:00 horas, la presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la sesión solemne de Cabildo en la que rindió su 1er Informe de Gobierno Municipal, cumpliendo con la entrega de su informe aprobado por el cuerpo edilicio y demostrando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En este acto solemne, la alcaldesa estuvo acompañada en representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por la Mtra. Gabriela Gómez Hernández, Subcontralora de Auditoría y Control; la Dra. América Lorena González Cisneros, Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión; y el Lic. Marco Antonio García Barrientos, Director Jurídico y de Transparencia.

Posteriormente, Mariela López Sosa se trasladó al Ejido Segunda Unidad de Xicoténcatl, donde presentó de manera detallada ante las familias y distinguidos invitados de honor cada una de las acciones y obras realizadas durante este primer año de gobierno municipal.

En este marco, la Comisariada Ejidal Alma Guerrero Vázquez tomó la palabra para dar un mensaje sorpresa de agradecimiento y reconocimiento a la presidenta municipal, destacando la cercanía, el trabajo transparente y el compromiso con la gente de las comunidades rurales.

Con este ejercicio democrático y de cercanía con la gente, la presidenta municipal refrenda que su administración responde con hechos, construyendo un mejor futuro para Xicoténcatl y consolidando #UnGobiernoQueNosUne.