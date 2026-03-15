CON ÉXITO CONCLUYE TORNEO DE PESCA DEL 275 ANIVERSARIO DE XICOTÉNCATL

Con una destacada participación de pescadores de diversos municipios y estados del país, concluyó el Torneo de Pesca Deportiva realizado en la Presa Emilio Portes Gil, como parte de las celebraciones del 275 aniversario de la fundación de Xicoténcatl.

El evento reunió a participantes provenientes de Altamira, Aldama, Ciudad Victoria, Padilla, El Mante, Tampico, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e incluso de Estados Unidos, consolidando a este municipio como un punto importante para el turismo deportivo en la región.

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, acompañada de José Ángel Vázquez Meléndez, presidente y fundador del club Xico Bass Fishing, encabezó la premiación del torneo, destacando la importancia de promover actividades que fomenten el turismo, la convivencia familiar y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

En la categoría embarcación, el primer lugar fue para Eduardo Silvestre con 21.590 kilogramos, seguido de Mike Acuña con 20.080 kg y Federico Wong con 19.500 kg.

En kayak, el primer sitio fue para Benjamín Bolaños con 84.50 pulgadas, mientras que Vicente Salazar obtuvo el segundo lugar con 83.00 pulgadas y Víctor Requena el tercero con 43.50 pulgadas.

En pesca de orilla (adultos), el primer lugar correspondió a Raúl Olivares Rocha con 2.282 kg, el segundo a Jhonatan Lira Morales con 1.730 kg, y el tercer lugar registró una captura de 1.702 kg.

En la categoría infantil, se registró un empate en el primer lugar entre Elisa Padrón, Ana Valeria y Jr. De León, con capturas de 220 gramos.

El golón del torneo, dentro de la categoría embarcación, fue para Jorge Escobar con 3.490 kg, mientras que Eduardo Silvestre obtuvo la segunda mejor captura con 3.470 kg.

Este torneo reafirma el potencial de Xicoténcatl como destino para la pesca deportiva y el turismo de naturaleza, además de promover espacios de convivencia familiar y desarrollo turístico en la región.