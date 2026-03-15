GRADÚA UAT A LA PRIMERA GENERACIÓN DE MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Como parte de la transformación académica impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró la graduación de la primera generación de la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje, cuyo programa es impartido totalmente en línea.

En su mensaje, dirigido a las y los egresados, el rector de la UAT destacó que este programa, impulsado desde la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAM VH), simboliza el inicio de una nueva etapa para la Universidad, en la que la educación superior evoluciona para responder a los retos de una sociedad cada vez más interconectada y dinámica.

Damaso Anaya felicitó a la generación 2024-2025 de esta Maestría, que desde su origen, forma parte del Sistema Nacional de Posgrado, lo que fortalece su calidad académica y su proyección a nivel nacional.

Asimismo, reconoció el impulso de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, para consolidar este proyecto educativo que hoy se posiciona como un referente del compromiso institucional con la innovación y el fortalecimiento del posgrado.

Enfatizó que este logro representa uno de los avances más relevantes dentro de la estrategia de modernización educativa que impulsa su administración, orientada a fortalecer la innovación académica, ampliar el acceso a estudios de posgrado y consolidar el uso de tecnologías para el aprendizaje como parte fundamental del modelo educativo universitario.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo en un significativo acto encabezado por el director de la UAM VH, Jesús Roberto García Sandoval, con la participación de manera virtual de autoridades universitarias que se sumaron a este importante momento para la comunidad académica.

La graduación de esta primera generación reafirma el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la innovación educativa y la transformación institucional promovida por el rector Dámaso Anaya Alvarado, consolidando nuevas rutas de formación profesional que fortalecen la calidad académica y amplían las oportunidades de desarrollo para la comunidad universitaria y la sociedad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/