ARRANCA EN TAMAULIPAS CAMPAÑA “SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO 2025”

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de promover una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en materia sucesoria, la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, A.C., dio inicio formal a la campaña “Septiembre, Mes del Testamento 2025”, una iniciativa de alcance nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación.

El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, encabezó el acto protocolario que marca el inicio de esta campaña, la cual busca fomentar la importancia de actuar con responsabilidad y amor hacia nuestros seres queridos mediante el otorgamiento oportuno de un testamento.

“El testamento es más que un instrumento legal; es una herramienta de transformación social que permite fortalecer los lazos familiares y garantizar la tranquilidad de nuestros seres queridos cuando ya no estemos. Al otorgar un testamento, estamos dando un paso decisivo, protegiendo nuestro patrimonio y asegurando que nuestras voluntades se respeten y se cumplan”, expresó Beas Gámez.

Asimismo, destacó que durante los meses de septiembre y octubre se brindará asesoría jurídica gratuita y se aplicarán tarifas reducidas en honorarios notariales, con el propósito de facilitar el acceso a este trámite fundamental para más ciudadanos.

“La Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en coordinación con los notarios de todo el país, ha lanzado esta campaña con un objetivo claro: promover una cultura de previsión y certeza jurídica en el derecho a heredar. Desde Tamaulipas, nos sumamos con compromiso total”, añadió.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, Raúl Enrique Padilla García, subrayó la relevancia de realizar el testamento como una medida de responsabilidad familiar y social.

“Otorgar testamento es asegurar que los bienes más preciados no entren en conflicto legal. Es una forma de proteger a quienes más queremos y de evitar incertidumbres futuras. Agradecemos el respaldo del Gobierno del Estado para llevar este mensaje a más tamaulipecos”, señaló Raúl Padilla García.

Al evento asistieron autoridades federales entre los que destacan Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, así como Jorge Iram Zapata Flores, director del FOVISSSTE.

Por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, estuvieron presentes Hernán de la Garza Tamez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Guillermina Reynoso Ochoa, directora de Asuntos Notariales; Lorena Perales Salinas, comisionada ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas; Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes; Armando de la Cruz Alcántar, director general del Instituto Registral y Catastral; y Miguel Ángel Doria Ramírez, director de Control y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos.

También se contó con la valiosa participación de los presidentes de Notarios de cada distrito del estado que integran el Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/