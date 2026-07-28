CUMPLE ARMANDO MARTÍNEZ COMPROMISOS CON FAMILIAS DEL EJIDO RÍO TAMIAHUA

En coordinación con COMAPA Altamira, Obras Públicas y Servicios Públicos, el alcalde entregó resultados concretos en atención a las solicitudes de la comunidad

Altamira, Tamps.; 28 de Julio del 2026.- Como parte del compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y de dar respuesta puntual a las necesidades de la población, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, regresó al ejido Río Tamiahua para cumplir los acuerdos establecidos con las familias del sector durante el encuentro realizado el pasado 20 de julio.

Acompañado por personal de COMAPA Altamira, la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, el presidente municipal supervisó y entregó resultados derivados de las solicitudes planteadas por las y los vecinos, reafirmando que en su administración las peticiones ciudadanas se atienden con acciones concretas.

“Seguimos trabajando en equipo para atender las necesidades de nuestra gente y construir un mejor Altamira para todas y todos”, expresó el alcalde.

Cabe recordar que, durante su visita anterior, el Dr. Armando Martínez Manríquez sostuvo un diálogo directo con habitantes del ejido Río Tamiahua, escuchando sus principales inquietudes y comprometiéndose a dar seguimiento a cada una de ellas mediante el trabajo coordinado de las distintas dependencias municipales.

En esta nueva visita, el presidente municipal constató el cumplimiento de los compromisos asumidos, reflejando el esfuerzo conjunto de COMAPA Altamira, Obras Públicas y Servicios Públicos para mejorar las condiciones de vida de las familias del sector rural.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la población, privilegiando la cercanía, la atención oportuna y la entrega de resultados que contribuyan a la transformación y al desarrollo del municipio.