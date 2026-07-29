IMPULSA ARMANDO MARTÍNEZ LA TRANSFORMACIÓN DE NUEVO MADERO CON MÁS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO

Inicia el segundo frente de trabajo de la quinta etapa de la red de drenaje, con una inversión de 3.5 millones de pesos

Altamira, Tamps.; 29 de Julio del 2026.- Como parte de su compromiso de elevar la calidad de vida de las familias altamirenses mediante obras de infraestructura, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio el arranque a la construcción del segundo frente de trabajo de la quinta etapa de la red de drenaje sanitario en la colonia Nuevo Madero, Sector Miramar.

La obra representa una inversión de 3.5 millones de pesos y forma parte de un proyecto integral que, sumado a las etapas desarrolladas previamente en este sector, supera los 66 millones de pesos destinados a la introducción de drenaje sanitario.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que esta acción permitirá seguir avanzando en la consolidación de un sistema moderno y eficiente de saneamiento, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, bienestar y desarrollo de las familias que habitan en esta importante zona del municipio.

“En este mismo año 2026 vamos a concretar todo el sistema de drenaje del sector Nuevo Madero, en beneficio de mil 345 familias”, expresó el alcalde.

Armando Martínez Manríquez subrayó que su administración mantiene el compromiso de continuar invirtiendo en obras que atiendan las necesidades prioritarias de la población, fortaleciendo la infraestructura urbana y brindando servicios públicos de mayor calidad.

Con el inicio de este nuevo frente de trabajo, el Gobierno Municipal reafirma su visión de construir un Altamira con mejores servicios, mayor bienestar y una infraestructura que responda al crecimiento y desarrollo de la ciudad.