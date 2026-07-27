GARANTIZA ARMANDO MARTÍNEZ MEJORES ESPACIOS DEPORTIVOS A COMUNIDAD ALTAMIRENSE 

El alcalde supervisó la rehabilitación del campo de futbol de la Unidad Deportiva

Altamira, Tamps., 27 de Julio del 2026.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la promoción de espacios dignos para las familias altamirenses, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, supervisó los avances de la rehabilitación integral del campo de futbol de la Unidad Deportiva, una obra que será inaugurada el próximo domingo 2 de agosto a las 18:00 horas.

Durante el recorrido, el presidente municipal destacó la relevancia de este espacio para la comunidad, por lo que su modernización representa un paso importante para seguir impulsando el desarrollo del deporte en el municipio.

“Este es un campo emblemático porque fue el primero de tipo fútbol 11 en la Unidad Deportiva. Estamos preparándonos porque el próximo domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde lo vamos a inaugurar con el nombre de Abel Maldonado”, expresó el alcalde.

La rehabilitación contempla la instalación de pasto sintético de alta calidad, así como la modernización del sistema de alumbrado, el cual ya se encuentra completamente instalado, brindando mejores condiciones para la práctica deportiva, además de ampliar la funcionalidad y seguridad del recinto.

Asimismo, se realizaron trabajos de instalación de drenes pluviales, infraestructura que permitirá un eficiente desalojo del agua de lluvia, evitando encharcamientos e inundaciones en el terreno de juego, lo que contribuirá a una mayor durabilidad del campo y a mantenerlo en óptimas condiciones durante todo el año.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el Dr. Armando Martínez Manríquez, reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura deportiva de calidad que fomente la sana convivencia, impulse el talento local y fortalezca el bienestar de las familias altamirenses.