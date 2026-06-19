PROMUEVE GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA DE PAZ CON CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2026

* Invita Patty Chío a la ciudadanía a participar de manera voluntaria en esta estrategia de prevención y seguridad.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la prevención y la construcción de entornos de paz para las familias mantenses, el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chio en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevará a cabo la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 los días 20 y 21 de junio en la explanada de la Presidencia Municipal.

La presidenta municipal invita a la población a sumarse a esta iniciativa que permite entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, recibiendo a cambio un estímulo económico conforme al tabulador autorizado.

“Desde el Gobierno Municipal trabajamos todos los días para construir una sociedad más segura y en paz. Invitamos a las familias mantenses a participar en esta campaña que busca prevenir accidentes y contribuir a la tranquilidad de nuestros hogares”, expresó la alcaldesa.

La campaña se desarrollará en un horario de 09:00 a 13:00 horas y contará con la participación de personal de la SEDENA, a través de la 48/a Zona Militar y el 15/o Batallón de Infantería, quienes estarán a cargo de la recepción y valoración del armamento.

Patty Chío destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fomentar la cultura de la legalidad y la prevención entre la población.

La presidenta municipal reiteró que la seguridad es una tarea compartida entre sociedad y gobierno, por lo que reconoció la coordinación institucional con las fuerzas armadas para impulsar programas que generen bienestar para las familias.