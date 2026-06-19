sábado, junio 20, 2026
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MEJORAN PASO QUE CONECTA A XICOTÉNCATL CON EL MANTE

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El puente de las antiguas vías del ferrocarril en el Poblado La Reforma fue objeto de trabajos de mejoramiento impulsados por Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, en coordinación con habitantes de la comunidad.

Las acciones incluyeron la construcción de una barda de contención, instalación de barandales, colocación de iluminación, rehabilitación de la base peatonal y trabajos de pintura, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan este importante cruce entre Xicoténcatl y El Mante.

La obra destaca como un ejemplo del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para atender necesidades prioritarias de la población.

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