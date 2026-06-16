ATIENDE DIF EL MANTE NUTRICIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

* Con programa alimentario, se atiende a niños y niñas de 0 a 3 años de Educación Inicial No Escolarizada.

​Con el compromiso de impulsar el desarrollo saludable de la niñez mantense, el Sistema DIF El Mante continúa fortaleciendo los programas alimentarios dirigidos a niñas y niños de 0 a 3 años de edad que forman parte del programa de Educación Inicial No Escolarizada.

Gracias al respaldo del Gobierno Municipal que preside Patty Chío, mes con mes se realiza la entrega de apoyos alimentarios a las familias beneficiarias, contribuyendo a una adecuada nutrición durante una de las etapas más importantes para el crecimiento y desarrollo infantil.

Estas acciones permiten fortalecer el bienestar de las familias mantenses y garantizar que las niñas y los niños cuenten con una alimentación sana y balanceada, fundamental para su desarrollo físico y cognitivo desde casa.

Alma Delia Hernández y Homero Reséndiz, educadores y promotores del programa de la Secretaría de Educación en Tamaulipas en El Mante, expresaron su agradecimiento por este importante apoyo, destacando el impacto positivo que tiene en los hogares beneficiados y el compromiso de las autoridades por atender las necesidades de la primera infancia.

“Gracias a la presidenta municipal, Patty Chío, por atender la solicitud; las madres de familia reciben estos apoyos con mucha alegría porque sus hijos están bien alimentados”, dijo Homero Reséndiz, educador en el Poblado El Limón.

A través de estas acciones, el Sistema DIF El Mante reafirmó el compromiso del Gobierno de trabajar cerca de la ciudadanía, impulsando programas que mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Alimentamos el presente y fortalecemos el futuro de nuestras niñas y niños”, dijo Erika Torres Velázquez, directora del Sistema DIF El Mante, al entregar los apoyos.