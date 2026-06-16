IMPULSAN EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN OCAMPO CON LA ENTREGA DE APOYOS A MUJERES EMPRENDEDORAS

El alcalde Melchor Budarth Báez y su esposa Martha Uresti de Budarth encabezan este programa municipal que busca fortalecer los negocios locales y el bienestar familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. — Con el firme objetivo de detonar la economía local y respaldar el talento de las mujeres ocampenses, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, acompañado por su esposa, la Presidenta del DIF Municipal, C.P. Martha Uresti de Budarth, encabezó la entrega de recursos del Programa Municipal de Apoyos a Mujeres Emprendedoras.

Este esquema estratégico está diseñado para brindar un impulso económico directo a mujeres dedicadas a diversos giros comerciales, permitiéndoles adquirir insumos, mejorar su infraestructura y consolidar el crecimiento de sus micro y pequeñas empresas.

Durante el evento, las autoridades municipales destacaron el papel fundamental que juegan las mujeres en el desarrollo social y económico de la región. Se enfatizó que este tipo de iniciativas no solo benefician de manera individual a las beneficiarias, sino que generan un efecto multiplicador en la economía de la comunidad.

“Porque cuando una mujer emprende, crece su familia, crece su comunidad y crece todo Ocampo”, puntualizó el gobierno municipal al reafirmar su compromiso con el desarrollo integral y el empoderamiento femenino en el municipio.

Con estas acciones, la administración local reafirma su política de puertas abiertas y de apoyo constante a los sectores productivos, consolidando a Ocampo como un municipio de oportunidades y progreso compartido.