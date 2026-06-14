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CELEBRA PATTY CHÍO UNIDAD DE MANTENSES EN CARRERA CON CAUSA

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*A nombre del Gobierno Municipal de El Mante la Alcaldesa Patty Chío agradeció la unión de Grupo Ibarra y los atletas que corrieron por una buena a causa en favor del Sistema DIF El Mante y familias en vulnerabilidad

La Presidenta Municipal Patty Chío celebró la unidad de la iniciativa privada, la sociedad y el Gobierno, para hacer posible la Primera Carrera 5K Su Bodega! “Corre por una buena causa”.

Al dar el banderazo de salida y premiar a los participantes la Alcaldesa agradeció la participación de más de 200 corredores que con su inscripción, aportaron insumos alimentarios que se donaron al Sistema DIF El Mante para beneficiar a la población más vulnerable.

“Gracias a Grupo Ibarra por convocar a esta carrera con causa y gracias a todos los corredores por participar, porque por medio de su contribución están ayudando a que a través del Sistema DIF se pueda ayudar a muchas personas” dijo la alcaldesa.

Durante la carrera 5K Su Bodega! “Corre por una buena causa”, se premió a los primeros lugares en las ramas femenil y varonil, y se sorteó una Pantalla de 65″ entre todos los corredores.

De manos de Jorge Hugo Torres Gerente Administrativo de Grupo Ibarra y junto a la directora del sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez; la Presidenta Municipal recibió el donativo de insumos de la canasta básica que se lograron con la inscripción de cada participante inscrito.

“Cuando se unen gobierno, las empresas y la ciudadania se logran grandes cosas y hoy este es el claro ejemplo, porque todos corrieron por una buena causa a favor de los que más necesitan” dijo Patty Chío quien reconoció el talento de los deportistas mantenses como Dayma, campeonato nacional que junto a deportistas de diversos clubes de atletismo se unió y corrió a favor del Sistema DIF.

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