MODERNIZA ARMANDO MARTÍNEZ ESPACIOS DEPORTIVOS

*Dentro de las acciones del Mundial Social México 2026 se realiza la rehabilitación de diversos campos de futbol

Altamira, Tam., 14 junio 2026.- Como parte de las acciones contempladas dentro del Mundial Social México 2026, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa impulsando la rehabilitación y mejora de espacios deportivos, con el propósito de brindar instalaciones dignas para la práctica del deporte y el sano desarrollo de la niñez y juventud altamirense.

El presidente municipal destacó que, mediante recursos municipales, se han realizado importantes trabajos de rehabilitación en distintos campos de futbol de la ciudad.

“Con recursos municipales realizamos trabajos en el Campo de la Unidad Deportiva, Campo Sintético 11, Campo Los Panchos, Campo Satélite y los Campos 1 y 2 del Estadio de Todos. Además, con el apoyo del DIF Tamaulipas se intervino el Campo Prados; con recursos de SEDATU, el Campo Deportivo Infonavit FC; y gracias al respaldo del Gobierno del Estado, dentro del Mundial Social, se otorgó un apoyo económico para la rehabilitación del Campo Sintético 8”, señaló el alcalde.

Armando Martínez Manríquez resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura deportiva del municipio, promoviendo espacios adecuados para la actividad física, la convivencia familiar y la formación de nuevas generaciones.

“Seguimos impulsando espacios dignos para el deporte, la convivencia y el desarrollo de las familias altamirenses”, concluyó el alcalde.