MAYOR INVERSIÓN EN OBRA EN 2026 ES PARA ARREGLAR DRENAJES: PATTY CHÍO

* ​La Salud de los mantenses es una prioridad para la Alcaldesa Patty Chío y por ello, propone invertir más de 30 millones en obras de saneamiento básico (colectores y líneas de drenaje) además de agua potable para atacar este un añejo problema

​Con una inversión proyectada superior a los 30 millones de pesos, el rubro de colectores y redes de drenaje y agua potable representa la principal inversión contemplada dentro de la propuesta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.

Esta inversión forma parte del compromiso de la alcaldesa, Patty Chío, por fortalecer la infraestructura básica del municipio y generar mejores condiciones de salud, seguridad y calidad de vida para las familias mantenses.

“Estamos generando las condiciones para dar una solución de fondo al problema de saneamiento ambiental; no ha sido una tarea fácil, pero se ha venido trabajando desde el primer año de manera constante para avanzar en un renglón que representa un beneficio directo para la salud y la calidad de vida de la población”, destacó la alcaldesa.

La inversión destinada a todo el rubro de agua y drenaje, incluidos los colectores, representa más del 50 por ciento de los 50 millones 53 mil 457 pesos considerados en el paquete global de obras para 2026, lo que refleja la prioridad que tiene este tema dentro de la planeación municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras de alto impacto social que contribuyan a resolver necesidades fundamentales de la población y a construir un entorno más saludable y seguro para las presentes y futuras generaciones.