MANTIENE SST VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DETECTAR ENFERMEDADES COMO EL ÉBOLA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el incremento de casos de ébola en el Congo y Uganda como “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, Tamaulipas se encuentra en una estrecha vigilancia epidemiológica y sanitaria para detectarla a tiempo y evitar su propagación.

Lo anterior lo informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al señalar que se está trabajando de manera coordinada con sanidad internacional y los aeropuertos para emitir las indicaciones a todas las aerolíneas, y que los extranjeros que hayan estado en las regiones en donde se han detectado casos de este padecimiento, se mantengan en vigilancia durante 21 días.

En entrevista previa a los honores a la bandera, la funcionaria de salud fue cuestionada si se encuentran cerradas las fronteras de Tamaulipas, a lo que señaló que, solamente se evita que los pasajeros provenientes de las regiones afectadas por el ébola, aborden y se mantengan en vigilancia.

“Lo que estamos haciendo es que todos los aeropuertos cuenten con una área de aislamiento y equipo de protección personal y coordinados con los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, para que exista una adecuada detección de casos y evitar la propagación de la enfermedad, y a la fecha, el riesgo se sigue emitiendo como bajo y con cero casos en México y en nuestro estado”, destacó durante la entrevista.

De igual manera informó que, se han instalado también puestos de vacunación para los visitantes y la jornada se mantiene de manera permanente, lo que ha permitido que en el estado se tengan buenos resultados de aplicación, logrando la meta total y sectorial, ya que se tenía una meta de 217 mil vacunas y se logró aplicar más de 232 mil dosis.

“Hay respuesta de la población y se sigue invitando para que acudan a solicitar la dosis de vacuna que necesiten de acuerdo a su edad y para ello, contamos con suficientes bilógicos, la prueba es que algunas de ellas se llegó a 200 por ciento de aplicación, e incluso la vacuna del virus sincitial respiratorio se logró el mil 900 por ciento de la meta señalada, lo que nos indica que la sociedad sigue teniendo compromiso y sigue cuidando su salud”, puntualizó la secretaria de Salud.