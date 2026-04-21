FORTALECE MARIELA LÓPEZ VÍNCULO SOCIAL CON JORNADA DE “MARTES CIUDADANO” EN XICOTÉNCATL

El Gobierno Municipal encabezó una nueva edición de este programa, ofreciendo atención directa y servicios de salud preventiva a las familias de la localidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, TAMPS. – Bajo la premisa de mantener un gobierno de puertas abiertas y trato humano, la administración municipal de Xicoténcatl llevó a cabo una edición más del programa “Martes Ciudadano”, consolidándose como el principal canal de comunicación directa entre la autoridad y la población.

La jornada estuvo presidida por la alcaldesa Mariela López Sosa, quien atendió personalmente las peticiones, gestiones e inquietudes de los habitantes que se dieron cita en este encuentro. El objetivo central, según destacó la munícipe, es brindar soluciones oportunas y mantener una cercanía real que permita entender las necesidades prioritarias de cada sector.

Además de la atención administrativa y social, la jornada contó con la participación activa del CEMPI, que instaló módulos de salud preventiva para beneficio de los asistentes. Entre los servicios destacados se realizaron: Chequeo de presión arterial y medición de peso, entrega de avena a las y los asistentes para fomentar hábitos nutricionales saludables, orientación básica sobre el cuidado de la salud integral.

“Este es un espacio que no solo acerca soluciones administrativas, sino que también promueve la unión de las familias y garantiza que el bienestar llegue a cada rincón de nuestro municipio”, señalaron fuentes oficiales durante el evento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Xicoténcatl reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, priorizando siempre el trato digno y la eficiencia en el servicio público.