ASEGURAN PATRIMONIO: EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH ENTREGA CARTAS DE POSESIÓN A FAMILIAS DE LA COLONIA EL CHOY EN OCAMPO, TAMAULIPAS

Protegiendo lo que más importa: Familias ocampenses fortalecen su bienestar con la seguridad jurídica de sus terrenos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un acto que fortalece la seguridad jurídica y el patrimonio familiar, el alcalde de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, realizó la entrega oficial de cartas de posesión de terrenos a familias residentes de la Colonia El Choy.

La ceremonia, marcada por la alegría y la esperanza de los beneficiarios, representa un paso crucial para asegurar el patrimonio y el bienestar de estas familias ocampenses. La obtención de estos documentos otorga la certeza legal sobre sus predios, permitiendo a los colonos contar con la tranquilidad de que su hogar y esfuerzo están protegidos oficialmente.

El C.P. Budarth Báez reafirmó el compromiso de su administración con la protección del patrimonio familiar y la mejora de la calidad de vida en el municipio, destacando la importancia de estos trámites para el desarrollo social y económico de las comunidades.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Ocampo avanza en la regularización de la tenencia de la tierra, consolidando un legado de certeza y progreso para las familias de la Colonia El Choy y, por extensión, para todo el municipio.