ARRANCA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA PREVENIR EL DENGUE EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam. — Con el propósito de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades transmitidas por vector, el Ayuntamiento de Xicoténcatl puso en marcha la campaña de descacharrización en distintos sectores del municipio.

En el desarrollo de estas acciones, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, impulsa esta estrategia enfocada en la eliminación de objetos en desuso como cacharros y llantas, los cuales pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.

Personal de Servicios Generales lleva a cabo recorridos en colonias y comunidades, realizando labores de recolección y disposición adecuada de estos residuos, al tiempo que se exhorta a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios sus patios y evitando la acumulación de objetos que representen un riesgo sanitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el bienestar de las familias, promoviendo entornos más seguros y saludables.