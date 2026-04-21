FORTALECEN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN OCAMPO CON NUEVA TECHUMBRE PARA LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF Municipal, Martha Uresti, dieron el banderazo oficial a la obra que beneficiará las actividades deportivas y cívicas del plantel.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un paso decisivo para la dignificación de los espacios escolares en el municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Ocampo, C.P. Martha Uresti de Budarth, encabezó el inicio de la construcción de una techumbre metálica en la cancha deportiva de la Escuela Secundaria Benito Juárez.

Durante el evento, el edil destacó que esta obra responde a un compromiso de su administración con la comunidad estudiantil, buscando que los jóvenes cuenten con instalaciones adecuadas para su desarrollo físico y académico, protegidos de las inclemencias del tiempo.

“Nuestra prioridad es que las y los estudiantes de Ocampo tengan un entorno digno donde estudiar y recrearse. Seguimos trabajando para que la educación sea el pilar del progreso en nuestro municipio”, afirmó el mandatario local.

La construcción de esta techumbre en la emblemática secundaria no solo facilitará la práctica de deportes, sino que también permitirá la realización de actos cívicos y culturales en un ambiente seguro y confortable.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su política de inversión constante en infraestructura educativa, sumando resultados palpables que benefician directamente a las nuevas generaciones de ocampenses. Al evento asistieron autoridades escolares, padres de familia y alumnos, quienes agradecieron el respaldo brindado por el actual ayuntamiento.