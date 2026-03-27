ENTREGAN APOYOS CONTRA LA PLAGA DEL MANGO EN EL AZTECA

El alcalde Frank de León suministró insumos para el combate a la mosca de la fruta; anuncia nuevos proyectos de desarrollo para la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el objetivo de proteger la principal fuente de ingresos de las familias locales y fortalecer el sector agrícola, el alcalde Frank de León encabezó la entrega de insumos fitosanitarios a los productores de mango de la comunidad El Azteca.

El apoyo consistió en la distribución estratégica de veneno específico para el control de la mosca de la fruta, una de las amenazas más críticas para la calidad y comercialización de este cultivo en la región. Durante el encuentro con los agricultores, el munícipe destacó que estas acciones buscan garantizar que la cosecha de este año cumpla con los estándares necesarios para su venta.

Frank de León subrayó que su administración mantiene un compromiso firme con los productores de Gómez Farías, reconociendo que el campo es el motor económico del municipio.

“Estamos trabajando de la mano con nuestra gente. Este apoyo es solo una parte del plan integral para fortalecer a El Azteca”, señaló el alcalde.

Además de la entrega de insumos, el edil adelantó que se encuentran en puerta diversos proyectos de infraestructura y desarrollo social destinados a esta comunidad. Aunque no reveló detalles específicos, instó a los habitantes a mantenerse atentos, asegurando que “vienen más noticias positivas” que impactarán directamente en la calidad de vida de las familias de la zona.