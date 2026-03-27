GARANTIZA SALUD ATENCIÓN MÉDICA Y DE URGENCIAS A VACACIONISTAS EN SEMANA SANTA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con 27 módulos que serán instalados en los puntos de mayor afluencia turística, se atenderá cualquier tipo de servicio médico, orientación e incluso la aplicación de vacunas, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, durante entrevista otorgada a los medios de comunicación, previo a una reunión de trabajo en palacio de gobierno.

La secretaria de Salud dijo que, por instrucción del doctor Américo Villarreal Anaya, se estableció una estrecha coordinación con protección civil, las autoridades municipales y algunas dependencias, además de los cuerpos de auxilio para dar una atención médica oportuna a quien lo necesite en esta temporada de asueto.

En lo que se refiere a la derrama de hidrocarburo que se ubicó en el vecino estado de Veracruz informó que, en lo que respecta a la playa Miramar, hasta el momento no se tiene detectado ningún indicio del crudo y se estima que en lo referente a Tamaulipas, no afectará a los vacacionistas.

Dijo que hay una total coordinación con las instancias correspondientes y la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) se encuentra presente en varios puntos de la entidad para analizar y detectar cualquier situación relacionada al crudo de manera oportuna.

“Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en estos momentos ya se encuentra el personal de la COEPRIS realizando recorridos en las playas del estado para constatar que los puntos turísticos están libres de hidrocarburos”, destacó Hernández Campos.

La secretaria de Salud, fue cuestionada también sobre los cambios realizados en la dependencia, a lo que mencionó que hay muchos puestos importantes que se deben analizar en materia de salud y que son urgentes, pero se aplicará en las áreas que sean necesarias.

“De momento se han realizado cambios en Oficina Central, ya se hicieron cambios en recursos humanos, lo importante es que hay muchas áreas de oportunidad”, destacó.

En el tema del trabajo realizado para la prevención del sarampión en el estado, Hernández Campos, destacó que se tiene cubierto un 72 por ciento de la meta establecida en la estrategia nacional de vacunación, lo que indica una respuesta favorable por parte de la población y a la fecha Tamaulipas continúa sin registrar casos de este padecimiento.

“Seguimos sin casos de sarampión en el estado y claro que no estamos exentos, de ahí la importancia de seguir reforzando los trabajos y campañas de prevención, ya que con la llegada de turistas en este periodo vacacional, existe la posibilidad de que se puedan registrar casos, por ello la importancia de no aflojar el paso”, puntualizó la secretaria de Salud en Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/