IMPULSA PATTY CHÍO EL ARTE URBANO Y LA CONVIVENCIA JUVENIL EN EL MANTE

La Presidenta Municipal, Patty Chio, encabezó la realización del mural comunitario “Convivir es un golazo”, una actividad impulsada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ITCA Tamaulipas, que promueve la sana convivencia y la participación de las juventudes a través del arte.

En esta jornada participan alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 7 “Dr. Pedro Martínez Noriega”, la Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, así como del CBTis 15 y el Instituto Tecnológico de El Mante.

Durante tres días, las y los jóvenes elaborarán este mural bajo la guía del artista Daniel Illescas, teniendo como lienzo la barda del Parque Zaragoza, sobre la calle Vasconcelos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 fortalece los espacios de expresión, unión y desarrollo para nuestras y los jóvenes.