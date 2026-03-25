IMPULSA PATTY CHÍO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Visita la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” para hacer entrega de pintura, además de poner en marcha la rehabilitación de la calle Antonio Caso con el programa de bacheo de concreto hidráulico.

Como parte del compromiso con el fortalecimiento de la educación, el Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la alcaldesa Patty Chío, realizó la entrega de pintura en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” para ambos turnos.

Durante su mensaje, la presidenta municipal agradeció el recibimiento de la comunidad educativa y destacó la importancia del trabajo en equipo. La alcaldesa recordó que esta institución ya ha sido beneficiada previamente con la puesta en marcha del desayunador escolar, acción que impacta de manera directa en el bienestar y desarrollo de 79 estudiantes del turno vespertino.

Asimismo, reconoció el compromiso de las madres de familia quienes, mediante la organización de actividades como bingos, han contribuido a la mejora del plantel:

“Ese es el ejemplo de que, cuando sociedad y gobierno trabajamos en equipo, logramos grandes resultados”.

Dentro de las acciones integrales, se informó que el Gobierno Municipal ha iniciado trabajos de bacheo con concreto en la calle Antonio Caso, mejorando el acceso a la escuela. A esto se suma la aplicación de pintura para dignificar la imagen del plantel y ofrecer espacios más seguros y agradables para las y los estudiantes.

“Ustedes se van de vacaciones, pero quiero decirles que el personal de Servicios Públicos se quedará para pintar su escuela y tenerla muy bonita para cuando regresen”.

La edil destacó que estos esfuerzos son resultado del trabajo coordinado entre autoridades municipales, directivos, docentes y familias, así como del respaldo institucional del gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes han impulsado políticas públicas en favor de la educación.

Finalmente, a nombre del Gobierno Municipal, reiteró su compromiso de seguir trabajando en unidad para generar mejores condiciones educativas y construir un futuro más sólido para la niñez mantense:

“Sigamos trabajando unidos, sociedad y gobierno; porque cuando hay voluntad, compromiso y amor por nuestra comunidad, se logran grandes cambios”.