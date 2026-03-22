ENCABEZA PATTY CHÍO CONMEMORACIÓN DEL 220 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó los actos cívicos organizados por el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, reafirmando los valores de legalidad, justicia y respeto que dieron rumbo a nuestra nación.

Se contó con la participación de las siguientes instituciones educativas: DIF CAIC; Escuela Primaria Juan B. Tijerina; Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez; Escuela Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho; Escuela Secundaria General No. 3 Juan Camacho Cervantes; Escuela Secundaria General No. 2 Jaime Torres Bodet; Escuela de Trabajo Social; y CBTis 15.

Asimismo, participó la Banda de Guerra “Águilas” del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 03, fortaleciendo el carácter cívico del evento.

Se contó con la presencia del Diputado Alberto Moctezuma Castillo, así como de síndicos, regidores, funcionarios de los tres niveles de gobierno, Damas ABC y jóvenes ajefistas, quienes se sumaron a esta significativa conmemoración.

Durante la ceremonia, integrantes de la Logia Masónica “5 de Febrero No. 34” y del Séptimo Distrito Masónico hicieron entrega de un reconocimiento a la Presidenta Municipal, destacando su labor en favor de la comunidad, además de recordar el legado del Benemérito de las Américas.

El Dr. David Rodríguez Alvarado, ex Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, compartió un mensaje sobre la trascendencia histórica de Benito Juárez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de preservar nuestra historia y fortalecer los valores que nos unen como sociedad.