PATTY CHÍO FORTALECE TRABAJO EN FAVOR DE LAS MUJERES EN EL MANTE

​* En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de El Mante, en coordinación con el Sistema DIF, encabezó una multitudinaria marcha por la calle Juárez.

Mujeres de todas las edades y sectores sociales encabezadas por la Alcaldesa Patty Chío, se unieron a la marcha que a su paso transformó las calles en un espacio de reflexión y exigencia de derechos.

​La caminata, que integró a niñas, jóvenes y madres de familia, culminó en una concentración frente a la Presidencia Municipal.

Ahí la alcaldesa Patty Chío recordó que el 8 de marzo es una fecha para evaluar avances, pero también para reconocer los retos pendientes.

​“Los derechos de las mujeres no se regalan, se conquistan”, expresó la alcaldesa, subrayando la importancia de mantener viva la lucha por la igualdad y el respeto.

​Acompañada por integrantes del Cabildo, Patty Chío convocó a fortalecer la unidad femenina como motor de cambio social: “Cuando hay unidad, logramos grandes transformaciones. Unidas podemos, unidas avanzamos y unidas transformamos”, afirmó, señalando que cada mujer mantense es un pilar de fuerza para la sociedad.

​Asimismo, destacó el contexto histórico nacional bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. “Es la primera mujer en ocupar ese cargo y representa un ejemplo que inspira a niñas y jóvenes a creer que sí se puede”, mencionó.

​Finalmente, la alcaldesa reafirmó su compromiso de gestión: “Como mujer y como presidenta municipal de El Mante, asumo la responsabilidad de trabajar para que cada una de ustedes tenga más oportunidades, respeto e igualdad. Sigamos caminando juntas para construir un mejor presente y futuro para todas”.

​En el evento estuvieron presentes la presidenta del Patronato del Sistema DIF El Mante, Perla Cristina Chío de la Garza; la directora Erika Torres Velázquez; la regidora de equidad e igualdad, Astrid Sontoya, así como síndicas y funcionarias municipales.