REFUERZA FRANK DE LEÓN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN: ENTREGA BECAS MUNICIPALES EN LOMA ALTA

El alcalde de Gómez Farías reafirmó que los apoyos económicos para estudiantes son una prioridad permanente de su administración para evitar la deserción escolar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Al cumplirse un año más de gestión enfocada en el desarrollo social, el alcalde Frank de León encabezó una nueva jornada de apoyo educativo en la comunidad de Loma Alta, consolidando el programa de becas municipales como el pilar de su gobierno.

Durante el evento, el mandatario municipal enfatizó que la inversión en el sector educativo no es una acción aislada, sino una política pública establecida que busca dar continuidad al crecimiento profesional de las nuevas generaciones.

Frente a padres de familia y alumnos, De León destacó la importancia de dar certidumbre a las familias de Gómez Farías, asegurando que estos incentivos económicos se mantienen firmes.

“En Gómez Farías la educación seguirá siendo prioridad. La beca municipal no es de hoy, es de siempre, y hoy nuevamente es un hecho aquí en Loma Alta”, puntualizó el edil.

El alcalde señaló que el objetivo principal es que ningún niño o joven se quede sin estudiar por falta de recursos. Al cierre de la entrega, reafirmó su convicción de seguir transformando el municipio a través del impulso académico:

“Por nuestros niños y jóvenes, seguiremos haciendo historia”, concluyó Frank de León, reiterando que su administración mantendrá la gestión de recursos para fortalecer la infraestructura y los apoyos escolares en todo el municipio.