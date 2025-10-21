XICOTÉNCATL CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA CON CONFERENCIA SOBRE SALUD MENTAL Y AUTOCUIDADO

Xicoténcatl, Tam. — En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo la conferencia “Pilares que nos unen: Salud Mental y Autocuidado”, impartida por el Lic. Lauro Enrique Cantú Carmona, psicooncólogo y máster en tanatología, ante una gran asistencia en la Plaza de la Cultura.

El evento fue encabezado por Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, y Marla García López, Presidenta del Sistema DIF Xicoténcatl, quienes destacaron la importancia de fomentar la salud emocional, el autocuidado y la empatía como pilares fundamentales para fortalecer a las mujeres y familias del municipio.

Durante el acto, la Sra. Aracely Hernández Martínez, sobreviviente de cáncer de mama, recibió un reconocimiento especial de manos de Marla García López, en honor a su valentía, resiliencia y testimonio de vida, ejemplo para toda la comunidad.

La noche estuvo marcada por mensajes de reflexión y esperanza, en un ambiente de unidad y sensibilidad social, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF con la salud integral y el acompañamiento a quienes enfrentan o han superado esta enfermedad.

Con actividades como esta, el Ayuntamiento de Xicoténcatl y el Sistema DIF Municipal reafirman su visión humanista y solidaria bajo el lema #UnGobiernoQueNosUne.