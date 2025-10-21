MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA JORNADA DEL MARTES CIUDADANO EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps.– Este martes, la Presidenta Municipal Mariela López Sosa encabezó una nueva edición del Martes Ciudadano, programa que acerca los servicios del Ayuntamiento a las familias del municipio.

Durante la jornada se brindaron apoyos en materia de salud, educación y programas sociales, además de atención en los distintos departamentos municipales, lo que permite mantener un contacto directo con la ciudadanía.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y que da resultados a la población de Xicoténcatl.