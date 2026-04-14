MARTES CIUDADANO ACERCA ATENCIÓN DIRECTA A LAS FAMILIAS EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.; 14 de abril de 2026.

El Gobierno Municipal de Xicoténcatl llevó a cabo una jornada más del programa Martes Ciudadano, mediante el cual se brinda atención directa a la población.

Durante esta actividad, Mariela López Sosa Presidenta Municipal atendió de manera cercana a las familias, escuchando sus necesidades y canalizando soluciones a través de las distintas áreas del Ayuntamiento.

Este programa permite acercar servicios, apoyos sociales y gestiones, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano y de atención permanente a la ciudadanía.