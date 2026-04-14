MARIELA LÓPEZ SOSA ENTREGA SEGUNDA ETAPA DE TINACOS DE 1,200 LITROS EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.— El Gobierno Municipal llevó a cabo la segunda entrega de tinacos de 1,200 litros en la Presidencia Municipal, alcanzando un total de 850 apoyos distribuidos entre la primera y la segunda etapa.

Este programa se desarrolla mediante un esquema de participación conjunta entre el Ayuntamiento y las familias beneficiadas, lo que ha permitido ampliar el acceso al almacenamiento de agua en los hogares del municipio.

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, destacó que en los próximos días se estará completando la meta de mil tinacos, como parte del compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien directamente a la población.