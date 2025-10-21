OCAMPO IMPULSA VIVIENDAS DIGNAS: FAMILIAS RECIBEN APOYOS

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la entrega de materiales y apoyos habitacionales, reafirmando el compromiso de su administración con la calidad de vida de los ocampenses.

ALFREDO GRACÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un esfuerzo continuo por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el C.P. Melchor Budarth Báez, presidente municipal de Ocampo, encabezó la jornada de entrega de apoyos de vivienda destinados a familias de distintas comunidades del municipio.

La entrega se llevó a cabo con el objetivo primordial de dotar a las familias con materiales y recursos esenciales para la dignificación de sus hogares, contribuyendo directamente a elevar su calidad de vida. Beneficiarios de diversos ejidos y colonias se dieron cita para recibir estos apoyos que impactarán positivamente en su patrimonio y bienestar diario.

Durante el evento, el alcalde Budarth Báez reiteró el compromiso de su administración con la ciudadanía, enfatizando la importancia de contar con un hogar seguro y digno. “Porque en Ocampo trabajamos por hogares más dignos y una mejor calidad de vida, continuaremos gestionando y ejecutando acciones que se traduzcan en un beneficio real para todas las familias de nuestro municipio”, señaló el edil.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Ocampo subraya su enfoque en el desarrollo social y la atención a las necesidades básicas de la población, dando pasos firmes en la construcción de un municipio con mejores oportunidades y condiciones habitacionales para todos.