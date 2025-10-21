RECONOCE PATTY CHÍO LABOR DEL SINDICATO DE COMAPA

* Al cumplirse el 55 aniversario del gremio, la Alcaldesa señala que han sido grandes aliados en la solución de la problemática que más aqueja al Municipio.

* Resalta la labor en colonias como la Infonavit Arbustos donde terminan con un problema añejo

La Presidenta Municipal Patty Chío, reconoció la labor de los trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, quienes celebraron 55 años de su gremio.

En medio de esta celebración, la Alcaldesa reconoció el papel importante que han jugado los agremiados para enfrentar problemas añejos en las redes de agua potable y drenaje.

La Presidenta Municipal resaltó el compromiso de los sindicalizados que bajo la dirección del gerente del organismo, Jorge Salomón, han realizado un trabajo qué en un año ha sido más eficiente que el de la última década.

“Yo siempre he sostenido que los trabajadores sindicalizados de la Comapa son unos grandes aliados en la solución de esta problemática; sin embargo, antes no tenían las herramientas ni los materiales para trabajar y ahora que se los dimos han realizado una función muy importante todos los días, que ya se nota en favor de nuestras familias”, dijo.

La alcaldesa citó como ejemplo la labor que se realizó en la colonia Infonavit Arbustos, donde en una semana se sustituyeron más de 400 metros de tubería en drenajes y líneas colapsadas y se atendieron 10 socavones, fugas y taponamientos en todo el sector.

“Soy testigo -porque muchas veces me ha tocado acudir al lugar donde están trabajando- que están laborando desde muy temprano hasta muy tarde y eso solamente refleja el gran compromiso que tienen de servir a las familias mantenses”, dijo la Alcaldesa, invitándoles a seguir unidos en la Transformación de El Mante.