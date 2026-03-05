SUMAN ESFUERZOS SALUD Y SEMAR PARA ACCIONES DE SEMANA SANTA 

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Pesca, Tamaulipas.- A pocos días de dar inicio el periodo vacacional, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, visitó el Sector Naval La Pesca, en donde presentó los programas prioritarios de esta dependencia a su cargo, además de coordinar los trabajos que se realizarán para el “Operativo de Semana Mayor 2026”.

En la visita, se dio puntal seguimiento a las acciones que se realizarán durante el periodo vacacional que inicia el 27 de marzo para atender cualquier situación de emergencia que ponga en riesgo a los turistas, así como se proyectó el programa de atención médica de primer contacto en áreas de difícil acceso, como son algunas zonas de este poblado, que además es turístico.

“La salud de los tamaulipecos y la prevención de enfermedades, es prioridad en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, y para fortalecer la coordinación entre las instituciones y entrelazar los esfuerzos que permitan impulsar las acciones que la Marina realiza en algunas comunidades de esta zona, se analizaron los planes y proyectos del operativo que se implementará en la próxima temporada vacacional de semana mayor”, señaló Hernández Navarro.

Dijo que ya se iniciaron los preparativos de este importante operativo, en el que existe una estrecha coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, así como grupos voluntarios que vigilan y atienden cualquier situación de emergencia.

Acompañado por el director General de la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Carlos Arturo González Castro, informó que serán unos 13 módulos gubernamentales los que serán instalados en puntos estratégico y turísticos de la entidad, en donde se ofertarán servicios de consulta médica general, acciones de promoción de la salud, de prevención de accidentes, fumigarán y abatizarán las zonas, entre otras actividades.

Cuarto Poder de Tamaulipas/