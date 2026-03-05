DAN CERTEZA JURÍDICA A FAMILIAS DE GÓMEZ FARÍAS CON CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS

En un esfuerzo conjunto entre el DIF Tamaulipas, el Ayuntamiento y el Registro Civil, decenas de parejas formalizaron su unión para garantizar bienestar y protección patrimonial.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En una jornada marcada por el entusiasmo y el compromiso social, se llevó a cabo con éxito la Campaña de Matrimonios Colectivos en este municipio. El evento, que busca fortalecer el tejido social, fue el resultado de un trabajo coordinado entre el DIF Tamaulipas, el Ayuntamiento de Gómez Farías, el DIF Municipal y la Oficina del Registro Civil.

El objetivo central de esta iniciativa es facilitar que las parejas de la región regularicen su situación civil de manera gratuita, transformando una decisión personal en un respaldo legal sólido para el núcleo familiar.

Durante la celebración, las autoridades destacaron que formalizar el matrimonio trasciende la festividad, pues representa una herramienta de protección para todos los integrantes del hogar. Al legalizar su unión, las parejas adquieren certeza jurídica, lo que les permite acceder a beneficios fundamentales que antes podrían estar fuera de su alcance.

“Se trata de brindar bienestar a las familias de nuestro municipio. Al legalizar su unión, las parejas acceden a derechos que protegen su patrimonio, su salud y, sobre todo, el futuro de sus hijos”, señalaron organizadores del evento.

Con la entrega de actas de matrimonio, los contrayentes ahora cuentan con el respaldo de la ley para realizar trámites de:

Seguridad Social: Acceso a servicios de salud y pensiones.

Patrimonio: Certeza en la propiedad de bienes y derechos hereditarios.

Protección Infantil: Consolidación de los derechos de los hijos bajo un marco legal establecido.

La campaña concluyó con un ambiente de celebración, reafirmando el compromiso de las instituciones locales y estatales por promover la estabilidad y el bienestar de los habitantes de Gómez Farías.