XICOTÉNCATL CELEBRA EL DÍA DE LA FAMILIA CON EL ARRANQUE DE LA FINAL DE BÉISBOL MUNICIPAL

La alcaldesa Mariela López Sosa destacó la importancia de fomentar espacios deportivos para fortalecer el tejido social y la unión de los xicotencatenses.

XICOTÉNCATL, TAM. – En una jornada marcada por el entusiasmo deportivo y el espíritu comunitario, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, encabezó las celebraciones por el Día de la Familia, reafirmando el compromiso de su administración con la promoción del deporte como el eje principal para la convivencia y la armonía social.

El escenario de este encuentro fue la Unidad Deportiva, donde este domingo 1 de marzo se dio el “playball” oficial a la serie de campeonato de la Liga Municipal de Béisbol, la cual lleva el nombre de la actual alcaldesa. El arranque de la gran final puso frente a frente a las novenas de Deportivo Adelas y Deportivo Miguel Alemán, en un duelo que mantuvo a la expectativa a los asistentes.

Durante el evento, López Sosa destacó que estas actividades no solo buscan premiar la excelencia atlética, sino ofrecer un punto de reunión donde las familias puedan disfrutar de un ambiente sano y seguro.

“El deporte y la familia nos unen en Xicoténcatl. Caminar juntos es lo que permite que nuestro municipio crezca”, expresó la mandataria ante los aficionados.

La serie de campeonato atrajo a una gran cantidad de aficionados de diversas comunidades, consolidando a la Liga Municipal como una de las más relevantes de la región. El Gobierno Municipal enfatizó que continuará impulsando la mejora de la infraestructura deportiva, bajo la premisa de que una sociedad activa es una sociedad más fuerte.

Con esta jornada, Xicoténcatl no solo celebró una fecha conmemorativa, sino que reafirmó la identidad de un pueblo que encuentra en la sana competencia el motor para su desarrollo integral.