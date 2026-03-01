IMPULSA LA UAT ESPACIOS MÁS SEGUROS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Con el objetivo de garantizar espacios dignos, armónicos y funcionales para el adecuado desempeño de las actividades académicas y administrativas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja de manera permanente en la mejora de su infraestructura y en el fortalecimiento de la seguridad para estudiantes, maestros y empleados.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, señaló que estas mejoras buscan garantizar espacios más funcionales. Además, informó que ya se estudia la construcción de un nuevo estacionamiento para resolver una de las necesidades prioritarias en el Centro Universitario Victoria.

“Esta infraestructura va a complementar las obras que planea el Gobierno del Estado en las colonias que colindan con el Campus Victoria, mejorando el entorno y la accesibilidad”, señaló.

Detalló también que se trabaja en la mejora del alumbrado en los campus Victoria y Tampico, reforzando las acciones en materia de seguridad universitaria. Asimismo, informó que se ha fortalecido el área de Protección Universitaria mediante la adquisición de vehículos y equipamiento que derivan en mayor certidumbre para el personal universitario.

Dámaso Anaya enfatizó que todo este trabajo forma parte de un proyecto integral que busca ofrecer a los jóvenes espacios seguros, complementados con el Protocolo para la Prevención de Víctimas de Violencia de Género, el cual tiene como finalidad crear un entorno libre de actos que atenten contra los derechos de la comunidad universitaria.

Finalmente, el rector puntualizó que, a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, se busca atender puntualmente las inquietudes respecto a los diferentes tipos de violencias que pudieran presentarse, con el firme propósito de sensibilizar a la comunidad y proteger la dignidad de todas las personas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/