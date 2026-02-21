COLABORA LA UAT CON EL SECTOR SALUD EN JORNADAS DE VACUNACIÓN

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la Secretaría de Salud, lleva a cabo exitosas jornadas de vacunación en las instalaciones universitarias de Reynosa, ampliando el acceso a servicios preventivos para estudiantes, docentes, trabajadores y sus familias.

El pasado miércoles 18 de febrero, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán fue sede de una campaña dirigida, inicialmente, al personal docente y administrativo; no obstante, atendiendo al enfoque social que distingue a la institución, la jornada se extendió a estudiantes y familiares de la comunidad universitaria que acudieron al llamado, fortaleciendo así el alcance de la estrategia de inmunización.

Posteriormente, el 20 de febrero, la jornada se desarrolló en el Gimnasio Multidisciplinario UAT Reynosa, donde se aplicaron cerca de 867 vacunas contra tétanos, neumococo, influenza y sarampión.

La significativa participación registrada evidencia la efectividad de la coordinación interinstitucional y la confianza de la comunidad en las estrategias de prevención impulsadas desde la Universidad.

Estas jornadas forman parte de una política institucional alineada con la visión de responsabilidad social y vinculación estratégica que impulsa el rector, Dámaso Anaya Alvarado, orientada a consolidar entornos universitarios seguros y saludables, así como a fortalecer la colaboración con instancias gubernamentales en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

De igual forma, se ha programado una nueva jornada para la próxima semana en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, con el propósito de atender a estudiantes del turno vespertino y a quienes, por actividades laborales, servicio social o prácticas profesionales, no pudieron acceder a la vacunación en las fechas anteriores.

Con estas acciones, la UAT reafirma su vocación de servicio y su compromiso con la promoción de la salud pública, sumando esfuerzos con el sector salud para contribuir al bienestar integral de la comunidad universitaria y de las familias de la región.

